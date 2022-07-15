Bayburt Belediyesinden 15 Temmuz fotoğraf sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler çerçevesinde Bayburt Belediyesi tarafından 15 Temmuz 2016’da Bayburt’ta ve ülke genelinde yaşananların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet Caddesi valilik binası önünde açılan sergide protokol üyeleri ve vatandaşlar sergide yer alan fotoğrafları ilgiyle incelediler.

Sergi açılışına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt Valiliği önünde belediye tarafından düzenlenen sergi, bugün akşama kadar ziyarete açık olacak.