Bayburt Belediyesi yeni sezon yol yapım çalışmalarına başladı

Bayburt Belediyesi 2022 yılı yaz sezonu asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarına başladı.

Yaz sezonu başlamadan önce planlaması yapılan çalışmalarla Bayburt’un cadde ve sokakları birinci kalite asfalt ve kaldırımla buluşacak.

Dörtyol mevkiinden başlayan çalışmalar hakkında bilgi veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Yeni sezon yol ve kaldırım yapım çalışmalarımıza Dörtyol’dan başladık. 2022 yaz sezonunda bizi yoğun bir tempo bekliyor. Çalışmalarımızı burayla sınırlı tutmayacağız ve şehrimizin çeşitli noktalarındaki caddelerde de büyük ve güzel bir çalışma yapacağız.” dedi.

Bayburt’un tüm hizmetlerin en güzelini hak ettiğini belirten Başkan Hükmü Pekmezci, “Çalışma takvimimize aldığımız bu bölgelerde üç aşamalı bir yol çalışması gerçekleştireceğiz. İlk olarak yollarımızı belirli bir seviyeye kadar kazıp plentmix temel malzemesi serimi gerçekleştireceğiz. Ardından onun üzerine binder asfalt uygulaması yapacağız. Son olarak da asfalt aşınma tabakasını serip yol çalışmasını tamamlayacağız. Bu bölgelerimizde ayriyeten kaldırım çalışmamızda olacak. Kaldırım çalışmamızda ise bazalt ve granit taşlar kullanarak sağlam, estetik ve uzun ömürlü bir kaldırım yapımı gerçekleştireceğiz. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında şehrimizin çehresini değiştirmek yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar şehrimiz için özverili çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.