Bayburt Belediyesi tempoyu düşürmüyor
Kış ayları yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi ekipleri tempoyu düşürmüyor.
Kış ayları yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi ekipleri tempoyu düşürmüyor.
“Asfalt ve kaldırım çalışmaları”
Gerçekleştirdikleri yol ve kaldırım yapım çalışmaları ile şehir merkezinde takdir toplayan işlere imza atan Bayburt Belediyesi bu çalışmaları şehir merkeziyle sınırlı tutmuyor. Çevredeki yerleşim alanlarında yeni yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan da kaldırım yapımına devam ediyor. Ekipler ayrıca mahallelerde de asfalt uygulamalarını ara vermeden sürdürüyor.
“Mahallelerde yıkama çalışması”
Genel temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise belirli bir program dâhilinde mahallelerde ve okul bahçelerinde yıkama ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştiriyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kalırken ekipler, okul bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
“Çocuk parklarında çevre çalışmaları sürüyor”
Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parklarda temizlik, çevre düzeni devam ediyor.
Yeşillendirme faaliyetleri dahilinde yaz ayında yüzlerce bitkiye toprakla buluşturan ekipler sayesinde parklarda çocuklar yeşille iç içe alanlarda oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0