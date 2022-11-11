Bayburt Belediyesi personeline "Güven, Huzur ve İletişim” konulu sunum

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Karaçil danışmanlığında belediye personeline yönelik "Güven, Huzur ve İletişim” konulu sunum gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada yaptığı konuşmada günümüzde insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şeyin birbirini anlamanın ve nezaketin olduğunu belirterek bunun temelinin de iletişim olduğunu söyledi ve konferansın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Karaçil ve öğrenciler ise konferansın düzenlenmesine sunduğu desteklerden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek hediye ve çiçek takdiminde bulundular.