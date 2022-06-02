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Bayburt Belediyesi ilaçlama mesaisine devam ediyor

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının artması ile beraber Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Mayıs ayından itibaren başlattığı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

BAYBURT 02.06.2022, 20:54
Bayburt Belediyesi ilaçlama mesaisine devam ediyor

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının artması ile beraber Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Mayıs ayından itibaren başlattığı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Kene, pire ve diğer zararlı haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları dahilinde daha önce Bayburt merkezdeki yeşil alanlar ile park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler çalışmalarını karasinek ve sivrisineklerin çoğaldığı alanlara taşıdı. Haşerelerden vatandaşlara gelebilecek zararların önlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları sezon boyunca devam edecek.

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