Bayburt Belediyesi Et İşleme Tesisi Projesi için DOKAP ile sözleşme imzaladı

Bayburt Belediyesi Et İşleme Tesisi Projesi için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile sözleşme imzaladı.

Bayburt Belediyesi istihdama yönelik projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Şehrin çehresini değiştirecek projelerin yapımını sürdüren Bayburt Belediyesi Yöresel Ürünler ve Turşu Üretim Fabrikası’nın ardından istihdam odaklı bir diğer proje olan Et İşleme Tesisi Projesi için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile sözleşme imzaladı.

Bayburt’un et sektöründeki ürün çeşitliliğinin artırılması, sektörde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesinin amaçlandığı proje dahilinde 400 metrekare kapalı alanda günlük 3 ton sucuk ve kavurma üretimi yapılacak.

Belediyenin tarım yerleşkesinde yapılacak olan ve ilk başta 3 milyon 146 bin 487 TL maliyetli olarak planlanan projenin günümüz şartlarına göre güncellenmiş haliyle yaklaşık 7 milyon TL’ye mal olması bekleniyor. 7 ayda tamamlanması öngörülen projenin 3 milyon 146 bin 487 TL’lik kısmının finansmanı DOKAP ve Bayburt Belediyesi tarafından yarı yarıya paylaşılacak. Geriye kalan yaklaşık 4 milyon TL’lik kısım ise belediyenin bütçesinden karşılanacak.

Öte yandan proje için imzalar Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Murat Buğan, DOKAP Koordinatörü İlknur Aydurmuş, belediyenin Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu ve belediye teknik personelinin katıldığı törenle atıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyle hem şehrimizdeki et ürünü çeşitliliği artacak, hem de vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi Bayburt için büyük hayallerimiz var ve bu hayallerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bayburt’umuza tekrar hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.