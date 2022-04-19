Bayburt 67. sırada yer aldı

Türkiye’nin 81 ilini ‘yaşamak ve çalışmak’ kriterlerinin göz önüne alarak değerlendirildiği sıralamada Bayburt listenin 67. sırasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 2022 TÜİK verilerine göre 84 milyon 680 bin kişi olarak açıklandı. Avrupa kıtası ile Asya’yı birleştiren bölgesinin stratejik bir gücü olarak dünyada kabul edilen Türkiye 81 il ve 922 ilçeye sahip. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye Cumhuriyeti’nin en yaşanabilir kentlerini belirledi. 94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıktı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" sıralamasında Bayburt listenin 67. sırasında yer aldı.

Listede Doğu Karadeniz de bulunan illerden Trabzon 10, Artvin 29, Rize 43, Ordu 44 ve Gümüşhane 64’ncü sırada yer aldı.