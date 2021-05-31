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Başkan Pekmezci’ye şükran ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye eğitime verdiği katkılardan dolayı Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından şükran ziyareti gerçekleştirildi.

BAYBURT 31.05.2021, 12:01
Başkan Pekmezci’ye şükran ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye eğitime verdiği katkılardan dolayı Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından şükran ziyareti gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Orhan Karakurt, öğretmenler Kerim Çikot ile Sefa Yılmaz ve okul öğrencilerinden Aziz Sokar, Belediye Başkanı Pekmezci’ye makamında ziyarette bulunarak eğitim ve öğretime verdiği katkılardan dolayı şükranlarını bildirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sayın Hükmü Pekmezci, eğitim ve öğretime her zaman destek sunmaya hazır olduklarını ifade ederek ziyaret anısına okul öğrencisi Aziz Sokar’a kitap hediye etti.
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