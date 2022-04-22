Başkan Pekmezci’nin koltuğuna oturan küçük öğrencinin ilk talimatı okul yollarının asfaltlanması oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin bir süreliğine emanet ettiği koltuğa oturan küçük öğrencinin ilk talimatı okul yollarının asfaltlanması oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler dahilinde Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Demir, Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selçuk Çakmak, Türkçe Öğretmeni Yunus Vehbi Sula, 6 C sınıfı öğrencileri Minel Türker, Hayrunnisa Yaşaroğlu ve Yiğit Hacıoğlu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Bizim yarınlarımız sizlersiniz. Yarın bu makamlara sizler oturacaksınız. Bu ülkenin gerçek sahipleri sizlersiniz. Onun için kendinizi iyi yetiştirin, eski bir öğretmen olarak şunu ifade edeyim öğretmenlerinizin sözünü dinleyin. İyi çalışmanız, iyi gayret etmeniz lazım.” ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci çocuklara aynı zamanda tavsiyelerde bulunarak kendi dönemlerindeki 23 Nisan kutlamalarından da bahsetti.

Daha sonra Minel Türker, Başkan Pekmezci’den makamı devralarak okullarının servis yolunun asfaltlanması ile şehrin çeşitli noktalarına bisiklet ve paten yolu yapılması taleplerinde bulundu.

Türker’in taleplerini not aldıran Başkan Pekmezci misafirlerini önümüzdeki iş sezonunda çocuklar için yapılacak projeler ve yeşil alan çalışmaları hakkında bilgilendirerek kapalı çocuk oyun alanı müjdesi verdi.

Ziyaret sonrası Başkan Hükmü Pekmezci öğrencilere kitap seti, Şube Müdürü Demir, Okul Müdürü Çakmak ve Türkçe Öğretmeni Sula’ya kitap ile kalem hediye etti.