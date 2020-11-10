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Başkan Pekmezci’den 10 Kasım mesajı

BAYBURT BELEDİYE BAŞKANI HÜKMÜ PEKMEZCİ

BAYBURT 10.11.2020, 09:02
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Başkan Pekmezci’den 10 Kasım mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygın bir lider ve komutan olarak, ecdat yadigârı vatan topraklarının savunulmasında, milletimizin istiklale kavuşma mücadelesinde önderlik yapmıştır. Cumhuriyetimizi bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Mustafa Kemal Atatürk, milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başararak aziz milletimize, Türkiye’nin bağımsızlığı ülküsünü benimsetmiştir.

Atatürk, önderlik ettiği istiklal mücadelemiz, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir liderdir. Bizim de en büyük görevlerimizden biri Atatürk’ün Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet mirasına sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum.”

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