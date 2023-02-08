Başkan Pekmezci yardımsever vatandaşlara teşekkür etti

Deprem yardımlarının 3 gündür sürdüğü Bayburt’ta hayırsever vatandaşlara ve büyük küçük demeksizin yardımlarını esirgemeyen Bayburtlulara teşekkür eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz hemşehrilerim, Yiğit kardeşlerim, yufka yürekli bacılarım, kendileri küçük ama yürekleri büyük evlatlarım, Bayburt’umun, koca yürekli insanları sizinle her yola çıkar, her zorluğu göğüslerim. Yardım kampanyası başlattığımız andan itibaren hiç durmadınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Birliğin daim olsun Bayburt’um" sözlerini kullanarak, yardımlardan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Teşekkürlerini bir bir ileten Başkan Pekmezci’nin paylaşımının devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Bayburt ile Deprem bölgesi arasında ilk günden itibaren gönül köprüsü kurdunuz, hiç durmadan, yorulmadan 2 gün içerisinde 18 adet Kamyon yardımını yola çıkardınız.

Bu kampanyada İlk andan itibaren desteklerini esirgemeden devam ettiren Valimiz Cüneyt Epcim’e, Garnizon Komutanımız Albay Zekeriya Tosun’a, Rektörümüz Mutlu Türkmen’e, Cumhuriyet Başsavcımız Huzeyfe Yücedağ’a, Emniyet Müdürümüz Nihat Uzun’a, İl Jandarma Komutanımız Albay Dr. Talha Övet’e, İl Genel Meclis Başkanımız Bülent Yardımcı’ya, BTSO Başkanımız Süleyman Seyhan’a, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları’na, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe’ye, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Başkanımız Bahattin Yöney’e, KAMU-SEN Başkanımız Ahmet Çalışkan’a, Memur-sen Başkanımız Kenan Turan’a,

Ülkü Ocakları Başkanımız Yunus Emre Zengin’e, Milliyetçi Hareket Partisi Myk Üyemiz İdris Aydın’a, Kızılay Başkanımız Ensar Yerlikaya’ya, Yeşilay Başkanımız Arif Akcan’a, Muhtarlar Dernek Başkanımız Abu Bekir Altındaş’a, Merkez Mahalle Muhtarları Başkanımız Arif Kalekahyası’na, Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Murat Okutmuş’a, kurum amirlerimize, siyasi parti başkanlarımıza STK temsilcilerimize, iş insanlarımıza, Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk’a, belediye meclis üyelerimize, belediye birim müdürlerimize, belediye çalışanlarımıza, esnaflarımıza, vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum."

Yardımların devam ettiğini bildiren Başkan Pekmezci, "Yardım etmek isteyen hemşehrilerimizin yardımlarını iletmek için kamyonlarımız bölgeye gitmeye devam ediyor" diyerek yardım çağrısında bulundu.