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Başkan Pekmezci, yaralı işçileri hastanede ziyaret etti
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kop tünelinde çalışmalar esnasında göçük gelmesi sonucu yaralanan işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
BAYBURT 13.12.2022, 10:53
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kop tünelinde çalışmalar esnasında göçük gelmesi sonucu yaralanan işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Pekmezci, “Hafif yaralılar olması ve can kaybı olmaması içimizi rahatlattı” dedi.
Başkan Hükmü Pekmezci yüklenici firma yetkililerine ve yaralı işçilere geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Bayburt Devlet Hastanesi den ayrıldı.