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Başkan Pekmezci üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kent ve Çevre Değerlerini Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “Kent ve Çevre Değerleri” konulu konferansa katıldı.

BAYBURT 23.03.2022, 08:49
Başkan Pekmezci üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kent ve Çevre Değerlerini Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “Kent ve Çevre Değerleri” konulu konferansa katıldı.

Konferansta yaptığı konuşmada Bayburt’un Türk tarih ve kültürü açısından önemini dile getiren Başkan Pekmezci, şehrin tarihte bazen “Ululuk Şehri” anlamına gelen Dar-ul- Celal bazen de “Yıldız Şehir” anlamına gelen Dar-ul Necat olarak isimlendirildiğini söyleyerek Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliği hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında Bayburt’ta belediye tarafından yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Pekmezci, “Bir yandan tarihi dokuyu koruyup bir yandan da yeşil alanlarıyla parklarıyla bahçeleriyle yarına umut olacak modern bir kent yapısı oluşturma gayreti içerisindeyiz. Şimdi şehir merkezine doğru giderken hemen orada bir Genç Osman Parkımız var. Burası bizim yeniden düzenlediğimiz bir park. İçerisinde Selçuklu eseri mahiyetindeki bir cami ile beraber insanlarımızın o parkta dinlenebileceği bir ortam oluşturmaya gayret ettik. Yine şehre doğru yürüdüğünüzde yıllar önce yapılmış ve ismini Şehit Nusret olarak andığımız bir park var. Burada Şehit Nusret Bey’den bahsetmek istiyorum. Şehit Nusret Bey ve Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’i bilmeniz lazım. İkisi de kaymakamlık yaptıkları dönemde ermeni tehcirinde görev almışlar. İngilizlerin arzusuyla hatalı olarak gösterilmiş ve İstanbul Sultan Ahmet Meydanı’nda idam edilen iki vatan evladıdır. Şehit Nusret Bey 1914 yılında Bayburt’a kaymakam olarak atanır ve 1915 yılında ermeni tehciri için görevlendirilir. Buradaki Ermenilerin sağ salim olarak Erzincan’a naklini sağlar. Hatta varsa mallarını da konsey aracılığı ile satarak paralarını kendilerine verir ve gönderir. Ama yıllar sonra İngilizlerin arzusuyla Alemdar Mustafa divanında İstanbul’da defalarca mahkeme edilirler ve maalesef idamlarına karar verilerek suçsuz yere idam edilirler. Gazetelere ilan verilerek o tarihlerde 6 yaşında olan bir ermeni vatandaş şahit olarak gösterilir ve maalesef Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey ile birlikte kaymakamımız idam edilir. Ama şunu söyleyelim Bayburtlular vefa göstermişler ve yıllar önce o parkın adını Şehit Nusret koymuşlar. Bizde o parkı her şeyiyle yeniden dizayn ederek yaptık ve Bayburtluların hizmetine sunduk. Yine o parkın karşı tarafında yıllardan beri yapılmayan bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. 17-18 yıl önce belediye başkanlığı yaptığım dönemde kamulaştırdığım bir alan vardı. Şu an otopark olarak kullanılıyor. Oranın yanındaki yerleri de aldık. Orada yeni bir park yapacağız. Kafesiyle, oturma alanlarıyla güzel bir alan olarak burayı da sizlerin hizmetine sunacağız.” dedi.

Bayburt’un tarihi yapılarından Saat Kulesi ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalara da değinen Başkan Pekmezci, Saat Kulesi’nin yapılış hikâyesini anlatarak “O kulenin karşısında kale ile kulenin bütünleşmesini engelleyen binalar vardı. Çok çirkin bir görüntüdeydi. Oradaki iki binadan birinin iki katını diğerinin ise bir katını kestik ve kalenin önünü açtık. Saat Kulesi’nin önünden baktığınızda kale ile kuleyi birleştirecek bir görüntü oluştu. Aslında bu şehirde geçmişte yapılan hataları düzeltme adına bir gayretimizin ifadesidir. Çünkü bu o tarihi misyonu bir arada tutabilecek bir çalışmaydı. Bunu da başarmış olduk.” diye konuştu.

Şehirdeki çevresel yatırımlarla ilgilide bilgi veren Hükmü Pekmezci, Bayburt- Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ-KAB) bünyesinde faaliyet gösteren katı atık tesisinde bulunan ve çöpten elektrik üreten enerji santralinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Yeni Güneş Enerjisi Santrali projesi hakkında da konuşan Başkan Pekmezci, “Bizim dönemimizden önceki arkadaşlar 4 MW gücünde bir santral kurmuştular. Arkasından bizim dönemimizde 2 MW gücünde bir santral daha yaptık. Şuanda Bayburt Belediyesi’ne ait 6 MW gücünde bir santralimiz var. Bu güçle ilerleyen zamanda Bayburt ekonomisine ve Bayburt Belediyesine büyük destek olacak bir çalışmayı da yapmış olduk. Bu kirliliği önlemenin yanında enerjiyi elde etme açısından da önemli.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgiler vererek devam eden Başkan Hükmü Pekmezci istihdama yönelik projelerden Yöresel Ürünler ve Turşu üretim Fabrikasından Kavurma ve Sucuk Fabrikasına, Çoruh Nehri kenarında yapılacak olan park projelerinden, Bamsı Beyrek Seyir Terasına, bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyan Kışla Çeşmesi Rampası Alttan Isıtma Sisteminden yeni yapılan 5 adet semt sahası ve onarılan semt sahaları ile şehir dışına taşınan belediyeye ait konkasör tesisine birçok konu hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Konferans Başkan Pekmezci’nin öğrencilerden gelen soruları cevaplamasının ardından sona erdi.

Öğrencilerle bir araya gelmelerine vesile olan Bayburt Üniversitesi Kent ve Çevre Değerlerini Koruma Öğrenci Topluluğu’na teşekkür eden Başkan Pekmezci çalışmalarında başarılar diledi.

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