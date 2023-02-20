Başkan Pekmezci: "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 105 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır"

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pekmezci, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 105 yıl önce Bayburt’umuzda da tezahür etmiştir. Vatanını sadece imanına ve yurt sevgisine güvenerek koruyan, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden mevzilerde tüm varlığını ortaya koyarak çarpışan ve bu amaç uğruna kanlarını döken kahraman ecdadımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşayacaktır.

Rus kuvvetlerinin Bayburt’umuzdan Ekim 1917’de çekilmesiyle Ermenilerin akla hayale gelmeyecek zulümleri 21 Şubat 1918’e kadar sürüp gitmiştir. İşgal yıllarında tüm yurtta yakılan kurtuluş meşalesi 21 Şubat 1918’de Bayburt’umuzu da aydınlatmış, Allah’ın izniyle aziz ecdadımız ve kahraman ordumuz bütünleşerek şehrimizi düşman işgalinden kurtarmış ve bu zulümlere son vermiştir.

Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 105 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Unutulmaz Caddesi’nin isminin neden Unutulmaz olduğunu, Taş Mağazalarda neler yaşandığını, 2. Plevnemiz Kop Savunmasını, halkımızın ve ordumuzun verdiği destansı mücadeleyi, Yukarı Kırzı Köyü’ndeki iffet abidesi kadınlarımızı onlara iyice anlatmalıyız.

Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin 21 Şubat Kurtuluş gününü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanları olmak üzere aziz vatanımız için seve seve can veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Ayrıca 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza ise şifalar vermesini temenni ediyorum."