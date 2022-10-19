Başkan Pekmezci proje ekibiyle istişarelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehrin en önemli problemlerinden içme suyundaki sertlik sorununa neşter vuracak olan İçme Suyu Sertlik Giderme Projesi için İller Bankası ve Devlet Su İşleri proje ekibi ile toplantı gerçekleştirerek istişarelerde bulundu.

Toplantı sonrası Başkan Pekmezci, proje ekibi ve İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Fen İşleri Müdürü Burak Görgülü ve teknik ekip ile birlikte projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.