Başkan Pekmezci personeli ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaklaşan kış sezonu öncesi personel ile belediye tarafından organize edilen yemekte bir araya geldi.

Personeli ile bir araya gelerek hasbihal etmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Pekmezci “Önümüzde bir sonbahar ve hemen arkasından gelen bir kış sezonu var. İnşallah o hizmetleri de en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Her zaman söylediğim bir kelime var biz bir aileyiz. Bir bütünüz. Bu bütünün parçaları olarak bizler birbirimize destek vererek kurum içerisindeki o dayanışma ruhunu oluşturacağız. Ve inşallah daha iyi günlerde, daha iyi şartlarda çalışma imkânı bulacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci’nin konuşmasının ardından yemek ikramı ile sona eren programda Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim amirleri ve personeller yer aldı.