Başkan Pekmezci: "Miraç bizlere, yükselmenin ve yücelmenin, adalet, ahlak ve merhamet gibi yüce değerlere sabırla sahip çıkılacağını anlatır"

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Miraç bizlere, yükselmenin ve yücelmenin, adalet, ahlak ve merhamet gibi yüce değerlere sabırla sahip çıkılacağını anlatır" dedi.

Pekmezci, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Miraç gecesi Allah Resulünün yaşadığı sıkıntılı ve hüzünlü günlerin ardından hem onu teskin etmek hem de iman edenlere manen yükseliş ve yücelişin imkân ve yollarını göstermek gibi pek çok hikmetler barındırır. Miraç bizlere, yükselmenin ve yücelmenin tevhit, adalet, ahlak ve merhamet gibi yüce değerlere sabırla sahip çıkmak ve bu uğurda çalışmakla mümkün olacağını anlatır.

Sevgili Peygamberimiz (sas) ayrıca Miraçtan bize müminin miracı namaz hediyesiyle dönmüştür. Mümin namaz ibadetiyle sadece Rabbinin huzurunda eğilir, sadece O’na secde eder, sadece O’na ibadet eder ve sadece O’ndan yardım diler. Namazla mümin kişiliğine ve kimliğine kavuşur.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın ve Türk İslam âleminin mübarek Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum"