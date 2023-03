Başkan Pekmezci: “Kadınlarımız inancımız ve kültürümüzde her zaman çok önemli bir yere sahiptir”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kadınlarımız inancımız ve kültürümüzde her zaman çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

Başkan Pekmezci, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlarımız inancımız ve kültürümüzde her zaman çok önemli bir yere sahiptir. Şefkatin, fedakarlığın, özverinin ve sevginin simgesi olan kadınlarımızın hayatın her alanında huzur içinde yer almaları gereklidir. Hayatın her aşamasında aldığı görevlerle vatanına ve milletine önemli hizmetlerde bulunmuş Türk kadını, kahramanlığı ve vatanseverliğiyle de adını tarihe yazdırmıştır.

Tarihten bugüne kadınlarımız her zaman zorluklara göğüs germiş vatanları ve aileleri için büyük çabalar sarf etmişlerdir. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir dinin mensupları olarak kadınlarımızın günümüzde gerek bilimsel çalışmalarda gerek sanatta, siyasette ve ekonomik alanlarda ki başarılarının büyük seviyelere ulaşması bizleri mutlu etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit annelerimiz ve depremzede kadınlarımız olmak üzere hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”