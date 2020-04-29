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Başkan Pekmezci, güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemede bulundu

BAŞKAN PEKMEZCİ, GÜVENLİK KONTROL NOKTALARINI ZİYARET EDEREK İNCELEMEDE BULUNDU

Başkan Pekmezci, güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemede bulundu

BAŞKAN PEKMEZCİ, GÜVENLİK KONTROL NOKTALARINI ZİYARET EDEREK İNCELEMEDE BULUNDU

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:27
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Başkan Pekmezci, güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemede bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehrin giriş ve çıkış güzergahında oluşturulan güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı Bayburt’ta vatandaşlar jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerince bilgilendiriliyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarla vatandaşlara şehir merkezi ve köylerde virüsten korunma yöntemleri, uyulması gereken kurallar ile muhtemel vakalarda takip edilmesi gereken adımlar sürekli anlatılıyor.

Gün içerisinde belirli aralıklarla belediye hoparlörleri ve minarelerden yapılan anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuluyor.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimler ile araç sürücülerine ikametlerini terk etmemeleri ve seyahatlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor. Kontrol noktalarında ayrıca yapılan çağrıları dikkate almaları konusunda uyarılan sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Tedbirlere ek olarak şehir merkezi ve köylerde emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri devriyeler halinde korona virüs tehlikesine karşı araçlardan vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de şehrin giriş ve çıkış güzergahında oluşturulan güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemede bulundu. Başkan Pekmezci, güvenlik güçleri ve sağlık görevlilerine kolaylıklar diledi.

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