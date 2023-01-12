Başkan Pekmezci, Gümüşhaneli başkanları ağırladı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane ilçe ve belde belediye başkanları ile Bayburt ilçe ve belde belediye başkanları Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek istişarelerde bulundular.

Başkan Pekmezci, belediyenin Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda misafirlerine “hoş geldiniz” diyerek kendilerini Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplantının ardından Başkan Hükmü Pekmezci misafir belediye başkanlarına belediyenin istihdam odaklı projelerinden yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Yöresel Ürünler ve Turşu Üretim Fabrikası, yapımı devam eden Kavurma Sucuk ve Pastırma Üretim Fabrikası ile Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’ne ait Katı Atık Yarıştırma Tesislerini gezdirdi. Tesislerin gezilmesinin ardından misafir belediye başkanları Bayburt’tan ayrıldı.

Toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Şiran Belediye Başkan Mutlu Özel, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkan Vekili Orhan Bayram, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Ünlüpınar Belediye Başkanı Ahmet Nas, Öbektaş Belediye Başkanı Yemen Demir, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan, Belediye Meclis Üyelesi Osman Nuri Tuluğ ve Gümüşgöze Belediye Meclis Üyesi Yemen Köksal katıldı.