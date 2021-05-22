Başkan Pekmezci: “Eğitime destek konusunda üzerimize düşeni yapacağız”

Covid-19 pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin etkili bir şekilde yapılamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" kampanyası çerçevesinde belediyelerin eğitime katkılarının neler olabileceği konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de katıldı.

Toplantıda Bayburt Belediyesi tarafından pandemi döneminde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlatan Başkan Pekmezci, “Tarih ve kültür şehri, Dede Korkut diyarı Bayburt’umuzdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 1976 yılında göreve başlamış bir eğitimci olarak yıllar boyunca Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde çalıştım. İki dönemdir de belediye başkanlığı yapıyorum. Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecini yakinen takip ediyoruz. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız gibi bizde belediye olarak asli görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Başlangıçtan itibaren halkımıza uyarı mahiyetinde tanıtım amaçlı çalışmalar yaparak pandemide neler yapılabileceğine dair destekler vermeye çalıştık. Dezenfeksiyon konusunda şehrimizin bütün alanlarında yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Okullarımızda ve çevresinde bu konuda hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Kabul etmek lazım ki pandemi döneminde çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetleri ister istemez onları internete bağımlı bir hale getirdi. Çocuklarımız buradan faydalanmaya çalışıyorlar, mümkün olduğu kadar canlı yayınlara katılarak asli görevlerini tamamlamaya gayret ediyorlar. Ama çocuklarımız evde ister istemez psikolojik bir baskı altında kaldılar. Çocuklarımız cıvıl cıvıl okul ortamından okul bahçelerinden uzak kaldılar. Çocuklarımızla renklenen dünyamız artık içine kapanmış bir konumda.” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde neler yapılması gerektiği konusunda önerilerini sunan Başkan Pekmezci, “Çocuklarımızı sürekli kapalı bir ortamda tuttuk. Onları psikolojik baskıdan kurtaracak faaliyetler yapmak zorundayız. Çeşitli şenlikler düzenlemeli, kitap fuarları açmalıyız. Çocuklarımızı sosyal ve sportif amaçlı çeşitli çalışmaların içine dahil etmeliyiz. Çeşitli yarışmalar düzenlemeli, onları kapandıkları ortamdan çekmeli ve sosyal ortama tekrar kazandırmak zorundayız. Gerekirse en azından çevre illere geziler düzenlemeliyiz. Tarih ve kültür bilinçlerini arttırırken bir taraftan da sosyal faaliyetlerle çocuklarımızı rahatlatarak yeniden hayata hazırlamalıyız. Buradaki temel misyon şu olmalı çocuklarımızın zihinlerinde oluşturduğu dünyayı yeniden eski haline dönüştürecek bir çalışma ortamını birlikte paylaşmalıyız. Bizim belediyeler olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile valiliklerle ve diğer kurumlarla işbirliğimiz devam ediyor. Bizler eğitim öğretim konusunda belediyeler olarak elimizden gelecek her türlü çabaya hazırız. Sizlerin koordinasyonunda diğer kurumlarla birlikte elimizden gelen her türlü çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milli ve mahalli bayramlarda Milli Eğitim işbirliği ile çocuklarımızla beraber etkinlikler düzenleyebiliriz. Öğretmen, öğrenci ve velileri bir araya getirecek sosyal aktiviteler yapmak zorundayız. Çocuklara okulu yeniden sevdirecek çalışmaları yapmak zorundayız.” diye konuştu.

Tüm katılımcı başkanların söz almasının ardından sona eren toplantıya Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz katıldı.

25 Mayıs Salı günü ise tüm belediye başkanlarının katılımıyla yeni bir çevrimiçi toplantı daha gerçekleştirilecek.