Başkan Pekmezci, deprem bölgesinde

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, depremden zarar gören Malatya’da temaslarda bulundu.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ile birlikte Malatya’da Koordinasyon Valisi Cüneyt Epcim ve Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün’ü ziyaret eden Başkan Pekmezci, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Rabbim ülkemize ve milletimize böyle büyük acılar yaşatmasın” dedi.