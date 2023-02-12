Başkan Pekmezci deprem bölgesinde depremzedelerle bir araya geldi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yardım kamyonlarının deprem bölgesine uğurlanmasının ardından soluğu deprem bölgesinde aldı.

Depremzede vatandaşlarla ve ekiplerle bir araya gelen Başkan Pekmezci’nin ilk durağı Malatya oldu. Buradaki ziyaretinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Pekmezci, "Malatyadayız, ekiplerimizi ve depremzede hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Rabbim yardımcımız olsun. Rahmetli olan vatandaşlarımıza rabbimden rahmet, yaralı olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Malatya ziyaretinin ardından Adıyaman’a hareket eden Pekmezci, gece boyunca süren enkaz çalışmalarını sürdüren ekiplerle bir araya geldi. Canla başla çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Pekmezci, Diyarbakır’a hareket etmek üzere Adıyaman’dan ayrıldı.

Depremlerden etkilenen Diyarbakırlı vatandaşlarla bir araya gelen Pekmezci, vatandaşların bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Depremzedelere devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını ve desteklerini sunacaklarını bildiren Pekmezci, "Kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Şüphesiz acımız çok büyük ama hep birlikte dayanışma içerisinde bu günleri atılacağız" ifadelerini kullandı.