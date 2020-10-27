Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve belediye birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında ilgili birim amirlerimizden brifing aldı. Başkan Pekmezci, birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat verdi.

Belediyelerin bir aile gibi olduğuna dikkat çeken Başkan Pekmezci, hizmet anlayışının da bu minvalde olması ve bütün birimlerin iletişim ve koordinasyon halinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Pekmezci, "Halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Hepimiz, tüm birimler, başkan yardımcılarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler halkımıza hizmet sunmak için buradayız" dedi.

Kış mevsiminin yaklaşması dolayısıyla çalışmaların hızlandırılmasını, devam eden projelerin tamamlanmasını ve yeni projeler için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini söyleyen Başkan Pekmezci, Covid 19 pandemi sürecinin devam ettiğini, tedbirlerin elden bırakılmamasını ve her birimin üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin fikir ve önerilerini de not alarak istişare eden Başkan Pekmezci, kış mevsiminin yaklaşması dolayısıyla gerekli hazırlıkların yapılmasını ve tedbirlerin şimdiden alınmasını da istedi.