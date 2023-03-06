Başkan Pekmezci: “Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ederim”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Berat Kandili vesilesiyle kutlama mesaj yayımlayarak, “Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ederim” dedi.

Başkan Pekmezci mesajında, “Müminler için bütün zamanlar kıymetlidir. Bu zamanların Allah’ın rızasını kazanmak gayesi ve kulluk şuuruyla değerlendirilmesi gerekir. Rabbimiz mübarek gün ve gecelerde yapılan ibadetleri kat kat mükâfatlandırır, dua ve istekleri daha çok kabul eder. Bu geceler Allah’ın bağışlanmaya imkân tanımak üzere ikram ettiği özel zamanlardır.

Bu gece varoluş gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı gözden geçirmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir vesiledir. Müslümanlar olarak kendi günah ve hatalarımızdan arınmayı istediğimiz kadar dünyayı saran kötülüklerin bitmesi, iyilik ve güzelliklerin tüm insanlığı kuşatması için de gayret etmemiz gerekir.

Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederim.” ifadelerine yer verdi.