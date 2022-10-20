Başkan Pekmezci, Bayburt Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende üniversitenin tanıtım filminin izlenmesinin ardından Bayburt Üniversitesi personeli tarafından oluşturulan müzik topluluğu mini bir konser verdi.

Konser sonrası açılış konuşmalarına geçildi. Burada konuşan Belediye Başkanı Pekmezci 2022 -2023 Akademik Yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Bayburt Üniversitesinin günümüzde her Bayburtlunun gurur duyacağı bir noktada olduğunu söyledi ve üniversitelerin bulundukları şehirlerin kültürel açıdan en büyük destekçilerinden olduğunu ifade etti.

Başkan Pekmezci öğrenci sayısının 15 bini geçtiği Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin her birinin şehrin tanıtımında önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Bayburt Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle tören sona erdi.