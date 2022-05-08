Başkan Pekmezci “Anneler Gününde’ şehit annelerini unutmadı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla şehit annelerine ziyarette bulundu.

Şehit annelerinin anneler gününü kutlayan Başkan Pekmezci onlara günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Pekmezci, "Bugün anneler günü bu anlamlı günde tüm evlatlar annelerine ziyarete koşuyorlar. Ama anneler gününü her zaman buruk geçiren annelerimiz var. Onlar hayatlarının baharında olan gencecik yaşlarında, ciğerpareleri evlatlarını bu kutsal vatan toprakları uğruna toprağa veren şehit annelerimiz. Belki evlatlarının ziyaretinin yerini tutmaz ama bizde şehit annelerimizi bu güzel ve anlamlı günde ziyaret ettik. Ben bir kez daha başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Hükmü Pekmezci, şehit anneleri Nevriye Taşkesen, Songül Saka, Cemafer Kaya, Fatma Güler ve Havva Kostik’e ziyarette bulundu.

Öte yandan Başkan Pekmezci, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında da şu ifadelere yer verdi:

“Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, ’Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna’ inanan bizler için baş tacıdır. Annelerimiz gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakârlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimizdir.

Annelik fedakârlığın vücut bulmuş hali, sevgi nişanesi, en iyi niyet, en görkemli insani ve manevi değerdir. Anne ömür boyu baş tacı edilecek kişidir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim. Çünkü haklarını ödememizin belki de imkânsız olduğu yüksek kıymet tabii ki annedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; fedakârlık ve sabırla dünyanın en yüce görevlerinden birini hiçbir karşılık beklemeden yerine getiren annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, tüm annelerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum.”