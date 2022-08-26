Başkan Pekmezci Ankara’da temaslarda bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışma ziyareti için bulunduğu Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara ziyaretlerine Milletvekili Fetani Battal ile görüşerek başlayan Başkan Pekmezci Bayburt’ta yapımı planlanan ve yürütülmekte olan projelerle ilgili Milletvekili Battal ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bayburt’un derinlemesine olarak ele alındığı görüşmenin ardından Başkan Pekmezci ve Milletvekili Battal İller Bankası Genel Müdürlüğüne geçerek Genel Müdür Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Belediye tarafından hayata geçirilecek olan İçme Suyu Sertlik Derecesi Düşürme Projesi ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

İller Bankası ziyareti sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçen Başkan Pekmezci burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i makamında ziyaret etti. Bayburt’un konuşulduğu ziyarette Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi tarafından kentte yapımı tamamlanan ve gerçekleştirilecek olan projeler hakkında Bakan Bilgin ile görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Milletvekili Fetani Battal ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına giden Başkan Hükmü Pekmezci burada Bakan Mustafa Varank’a ziyarette bulunarak bir görüşme gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eliyle Bayburt’ta yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Görüşmenin ardından Başkan Pekmezci Milletvekili Battal ve Vali Cüneyt Epcim Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne geçerek Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca ile birer görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmede Bayburt’ta Karayolları ve DSİ eliyle yapılan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Yoğun ziyaret trafiği sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci “Çalışma ziyareti için bulunduğumuz Ankara’da Vali Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal ile birlikte yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdik. Bayburt’un ve Bayburtlunun hizmetin en iyisini alması için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar oldukça verimli geçti. Kendilerine misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum. Valimiz, Milletvekilimiz ve kurumlarımızla işbirliği içinde Bayburt için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.