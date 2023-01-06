Başkan Mevlütoğulları şoförlerin sorunlarına çözüm aradı

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, Ankara’da üst düzey bazı temaslarda bulunarak esnafın sorunlarını yetkili mercilere iletti.

Mevlütoğulları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Halit Yılmaz ve Şoförler ve Otomobilciler Odaları Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda bakan Karaismailoğlu ve genel başkan Apaydın’a şoför esnafının sorunlarını anlattı.

Başkan Mevlütoğulları, servis plakalarının çalışma yaşının 20’ye çıkarılması, araç muayene fiyatlarının geri çekilmesi, yollarda yaşanan problemler, halk otobüslerinin özlük hakları, şu an bütün belediyelerde bulunan Sayıştay denetçilerinin minibüs, servis, taksi dolmuş ve halk otobüslerinin plakalarının kişilere yeniden ihale edilmesi talep ve görüşlerinde yaşanan kargaşanın giderilmesi, 65 yaş üstü taşımanın yeniden düzenlenmesi, korsan taşımacılık, ticari araçların trafik sigortalarının aşağı çekilmesi gibi genel sorunları aktardı.

Mevlütoğulları, yaklaşık 3 saat şoför esnafının sorunlarını dinleyen Bakan Karaismailoğlu ile Genel Başkan Apaydın’a teşekkür ederek esnaf ve sanatkarların sorunlarını bundan sonraki süreçte de ilgili yerlere ileteceklerini vurguladı.