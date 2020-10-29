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Başkan Çimen’den Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’ye ziyaret

BAŞKAN ÇİMEN’DEN BAYBURT BELEDİYE BAŞKANI PEKMEZCİ’YE ZİYARET

BAYBURT 29.10.2020, 10:00
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Başkan Çimen’den Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’ye ziyaret

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş ile birlikte Başkan Hükmü Pekmezci’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Pekmezci, Başkan Çimen’e Dede Korkut süetinin olduğu plaket takdiminde bulundu.

Başkan Hükmü Pekmezci’ye kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Çimen ise Gümüşhane’nin yöresel ürünlerinden oluşan bir paket hediye etti.

Ziyaretin ardından Başkan Pekmezci, Başkan Çimen ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli beraberlerindeki heyetle birlikte yapımı devam eden Şehit Nusret Parkı ile yapımı tamamlanan Genç Osman Parkı’nı gezdiler.

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