Bamsı Beyrek Seyir Terasında sona doğru

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yapımında sona doğru yaklaşılan Bamsı Beyrek Seyir Terasında incelemelerde bulundu.

Başkan Pekmezci, yapım sürecinin hızla devam ettiği Bamsı Beyrek Seyir Terasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dede Korkut Hikâyelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt’un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek’in adını taşıyan seyir terası projesinde sona doğru yaklaşıldı.

Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa ediliyor.

Her şeyiyle komplike bir yapıya sahip olacak projede ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zepline macera parkı da yer alacak.

Yaklaşık 3 Milyon TL maliyetli proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt’umuz için yenilikler yapmaya ve ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok güzel bir proje, yaşlısıyla genciyle toplumumuzun tüm yaş gruplarına hitap ediyor.

Hemşehrilerimiz proje tamamlandığında Duduzar dağı eteklerinde seyir terasından Bayburt’un eşsiz manzarasını izlerken kır kahvesinde çaylarını yudumlayabilecekler. Ayrıca doğayla iç içe bir parkurda yürüyüş yaparken zepline macera parkında adrenalin dolu anlar yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.