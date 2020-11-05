Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği sertifika töreni ve sergi açılışı yapıldı
BAKSI MÜZESİ ÖĞRENCİ SANAT ŞENLİĞİ SERTİFİKA TÖRENİ VE SERGİ AÇILIŞI YAPILDI
Baksı Müzesinin bu yıl sekizincisini düzenlediği Öğrenci Sanat Şenliği sertifika töreni ve sergi açılışı yapıldı.
Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi, ilk ve orta öğretimde eğitim-öğrenim gören yetenekli öğrencileri belirlemeyi, özel programlarla ve uygulama potansiyellerini desteklemeyi, deneyim alanlarını çeşitlendirmeyi hedeflemekte. Yetenek, eğitim ve uygulama bağlantılarını öne çıkaran bir yöntemle, pozitif düşünceyi ve sorun çözme alışkanlıklarını destekleyerek, pozitif toplum için bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon illerinden resim yarışmasına katılarak 1 yıllık eğitim bursu almaya hak kazanan 150 öğrencinin sertifikaları Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu tarafından takdim edildi.
Pandemi sebebiyle atölye çalışması yapılmayan program sergi açılışının ardından sona erdi.
Bayburt Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Karakaşoğlu, gerek Bayburt’tan gerek komşu illerden gelerek etkinliği şenlendiren tüm misafirlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3