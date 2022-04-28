Bakan Bilgin, üniversite öğrencileriyle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin marka değerinin artacağı vurgusu yaptı.

Türkmen, "Yoğun programı içerisinde bizleri kırmayıp üniversitemiz öğrencileri ile buluşmayı kabul eden bakanımıza yürekten şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

Gençlere seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kariyer sürecinin önemli ve uzun bir süreç olduğunun altını çizdi.

Bilgin, kariyer olanaklarının tanımlanması, uzun dönemli hedeflerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması gibi aşamaların önemine vurgu yaptı.

Bakan Bilgin, kendi hayatından örnekler vererek kariyer gelişiminde katedilecek aşamaları ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Üniversite öğrencilerinin iş hayatının dinamikleri ve beklentileri hakkında farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade eden Bakan Bilgin, “Yeni mesleklerin icra edildiği bir dönemdeyiz, bizlerin de bu süreçte sizlere sunacağı katkılar var. Yeni meslekler ve yeni iş alanlarıyla ilgili yaygınlaştırıcı yapılarla istihdam adına yeni gelişmeler planlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Gençlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Bakan Bilgin, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt’taki sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik, Rektör Türkmen tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’e hediye taktimi yapılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.