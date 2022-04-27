banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Bakan Bilgin, memleketi Bayburt’ta vatandaşlarla iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memleketi Bayburt’ta vatandaşlarla iftar yaptı.

BAYBURT 27.04.2022, 22:12
Bakan Bilgin, memleketi Bayburt’ta vatandaşlarla iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memleketi Bayburt’ta vatandaşlarla iftar yaptı.

Bayburt’ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Bilgin, daha sonra Valilik tarafından Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen halk iftarına katıldı.

Ezanın okunmasıyla birlikte açılan oruçların ardından, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bir konuşma gerçekleştirdi. Epcim, yaptığı konuşmada "Bugün burada çok değişik kesimlerden insanımız var. Şunu söylemek istiyorum, Bayburt Anadolu irfanının kalesi bir şehir, Anadolu’nun güzelliklerini yaşatan bir şehir. Biz hep böyle devam edelim, bir olalım birlik içerisinde olalım. Bayburt’ta Ramazan ayı bir başka geçiyor, Bayburtlular bu konuda çok hassas davranıyorlar, ben tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum, burada herkesin huzurunda da bakanıma katılımları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Epcim’in ardından Bakan Bilgin, Bayburt ile ilgili müjde vereceğini söyleyerek konuşma yaptı. Bilgin, Kop tünelinin kısa sürede bitirileceğini ve Gümüşhane-Bayburt havaalanının sene sonunda kullanıma açılacağı müjdesini verdiği hitabında şöyle konuştu: "Buraya gelirken Cumhurbaşkanımızın sizlere sadece selamını getirmedim, aynı zamanda Bayburt ile ilgili bir kaç müjdeyi de iletmek görevim, boynumun borcu. Onun selamıyla birlikte bu müjdeleri de sizinle paylaşmak istiyorum ilki şu, yıllardır hepimizin merakla beklediği, bir an önce açılsın istediği Kop tünelini bu sene sonunda, yeni yılın ilk 3 ayında tamamlanacağının müjdesini vermek istiyorum. Tabii ulaşım bizim için çok önemli, Kop tüneli, Zigana tüneli çok önemli. Bunlar bizi Türkiye’nin her yerine bağlayan adeta bir ağ örtüsü bu ağın içine katılmak Türkiye’nin ekonomisine katılmak, Türkiye’nin toplumsal hayatına, siyasi hayatına, Türkiye’nin kültürel etkileşimine katılmak demektir. Dolayısıyla Kop tüneli bize Erzurum’u yakınlaştıracak, Zigana tüneli bize Karadeniz’i yakınlaştıracak. Çok önemli bir müjde daha var o da, Gümüşhane-Bayburt havayolunun açılması, hava meydanının tamamlanması. Cumhurbaşkanımız bu konuda da talimat verdi, bu yılın sonuna kadar en geç Şubat dedi, Şubat ayında havaalanının açılışına geleceğiz. Gümüşhane ve Bayburt ortak bir havaalanıyla Türkiye’nin her bir yerine hava yoluyla bağlanmış olacak"

Programa, Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücadağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat da katıldı.

Konuşmaların ardından yemek, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Bilgin, Bayburt programını tamamlayarak, Ankara’ya dönmek için yola çıktı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık