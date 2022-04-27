banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği kariyer söyleşisinde, Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk devlet geleneğinden bahsederek, gençlere gelecek planları ile ilgili önerilerde bulundu. Bakan Bilgin, "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak" dedi.

BAYBURT 27.04.2022, 17:57
Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği kariyer söyleşisinde, Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk devlet geleneğinden bahsederek, gençlere gelecek planları ile ilgili önerilerde bulundu. Bakan Bilgin, "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane ziyaretinin ardından bir dizi programa katılmak için Bayburt’a geldi. İlk olarak Baberti Külliyesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda üniversite öğrencileriyle kariyer söyleşisinde bir araya gelen Bilgin, Türkiye’nin ekonomide ve sanayide önemli yatırımlar yaptığını söyleyerek, Dünyada ve Avrupa’da Türkiye’nin ray ve jet motor üreten birinci ülke olduğunu dile getirdi.

"Sanayi bilgidir, sanayi teknolojidir, sanayi üretimdir" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Bilgin, "En büyük müşterimiz Avrupa, Türkiye Avrupa’ya sanayi ürünü satıyor. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 11 büyüdü" dedi.

"Yeni istihdam programı başlattık"

Gençlere iş kollarında istihdam müjdesi veren Bilgin, "Biz Çalışma Bakanlığı olarak yeni bir istihdam programı başlattık. Yeni mesleklerle, üniversitelerle işbirliği halinde sizleri işletmelerle, büyük şirketlerle, kurumsal yapılarla karşı karşıya getireceğiz, onların bünyesinde sizi işe almalarını, istihdam etmelerini sağlayacağız. 3 ay ya da 6 ay parasını biz vereceğiz. Programımızın adı üretim sürecine katılım programı bunu tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız üniversitedeki bütün arkadaşlarımızın bu sürece katılarak hem üretimle tanışmalarını, hem bilgi teknolojileriyle tanışmalarını, hem de bireysel olarak sorumluluk almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Bayburtlulara getirdiğini belirten Bilgin, "Cumhurbaşkanımıza Bayburt’a geleceğimi kendisine ilettiğimde, Bayburt’ta karşılaştığın herkese, gençlere selamlarımı ilet, Türkiye’nin aşamayacağı engel olmadığı düşüncemizi onlarla paylaş dedi. Türkiye büyük bir ülkenin adıdır, bu ülkenin, bu büyük ülkenin geleceğinin de büyük olacağına emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Mutlu Türkmen, 1 saate yakın süren konuşmasının ardından Bakan Bilgin’e hediyeler takdim etti. Rektörü Türkmen, Bayburt Üniversitesi’nin Ankara’daki hamisi diye hitap ettiği Bakan Bilgin’e üniversiteye katkılarından ötürü teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de katıldı.

Üniversitedeki söyleşisinin ardından Aydıntepe ilçesine hareket eden Bakan Bilgin, daha sonrasında valilik ve belediyeye ziyaret gerçekleştirip Cumhuriyet Caddesi’nde halk iftarına katılacak.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık