Ataner, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi

Ehram dokuma ustası Sevim Ataner, ’Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri’ kategorisinde ödüle layık görülen 21 isimden biri oldu. Ataner, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bayburt’ta ehram dokumacılığının yaşayıp bugünlere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Sevim Ataner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Ehram dokuma ustası Sevim Ataner, ’Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri’ kategorisinde ödüle layık görülen 21 isimden biri oldu. 12 yaşından bugüne ehram kumaşı ile geçen bir ömrün sahibi olan Sevim Ataner, halen Bayburt Üniversitesi bünyesinde ehram üzerine çalışmalarını sürdürüyor, mesleğin kaybolmaması için açılan kurslar ile yeni isimler yetiştiriyor. Türkiye’de ehram üzerine en yetkin isim olarak bilinen Sevim Ataner, geleneksel sanatın kaybolmaması adına verdiği mücadele ile biliniyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni’ne katılan Sevim Ataner, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

‘Ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldılar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Tevfik Alparslan Babaoğlu’na ebru sanatı, Fatma Çiçek Derman tezhip sanatı, Alpay Ekler Karagöz sanatı, Ayten Tiryaki hat sanatı, Amir Ateş Mevlit geleneği, Gülbün Mesara tezhip, katı ve minyatür sanatı, Fatma Önkol masal anlatma geleneği, Ali Akbey geleneksel ahşap oyuncak yapım geleneği, Hasan Tabakoğlu kazaziye ustalığı, Mustafa Sami Onay tahta kaşık yapım ustalığında, Hasan Tuluk metal el işçiliği geleneği, Hüsamettin Yivlik geleneksel ahşap oyma sanatı, Sevim Ataner ehram dokuma ustalığı, İbrahim Atıcı semer yapım ustalığı, İsmail Araç karatabak dericilik ustalığı, Mehmet Başsav geleneksel lületaşı ustalığı, Mehmet Orhan Çakıroğlu yemeni yapım ustalığı, Mustafa Civelek ıslık dili geleneği, Nahya Güzelyurt yorgan yapım ustalığı, Salim Yaşar çömlek ustalığı, Tansel Işık ağaç baston yapımı ustalığı alanında ödül verdi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ise Mehter geleneğini yaşattığı için ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül için sahneye gelen ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik’ten sigarayı bırakma sözü aldı. Erdoğan Yivlik’in sigara paketini aldıktan sonra Yivlik’e hediyesini takdim etti.

Islık Dili geleneği temsilcisi Mustafa Civelek, Erdoğan’ı ve salondakileri ıslık dili ile selamladı. Erdoğan, Giresun’a davet edilmesi üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a seslenerek "Ya sen ya ben planı yapıyoruz" dedi.

Kazaziye ustası Hasan Tabakoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel tasarladığı el emeği tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Yorgan ustası Nahya Güzelyurt ise Türk Bayrağı ve Atatürk motifli minyatür yorgan hediye etti.