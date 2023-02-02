Aşçı ve aşçı yardımcılarından ortak menü

Milli Eğitim Bakanlığının 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek planlaması istikametinde 81 ilde yapılan hazırlıklar sürerken Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan aşçı ve aşçı yardımcıları bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere Bayburt Öğretmenevi mutfağında bir araya geldi.

Deneyim Geliştirme Atölyeleri Uygulamaları çerçevesinde tertip edilen faaliyetlerde aşçı ve aşçı yardımcıları mesleki yetkinliklerini geliştirmek adına öğretmenevinde öğlen yemeği hazırlığı yaptı.

“Sağlıklı Beslenme” başlığı altında resmi okul ve kurumlarda sağlıklı beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda hijyeni, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak, güvenilir ve kaliteli gıdanın servis edildiği ortamları geliştirmek, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak gayesinde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Teorik ve uygulamalı eğitimler alan aşçı ve aşçı yardımcıları meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşarak el birliğiyle ortak öğlen menüsü hazırlayarak sunum yaptı.

Mesleki yetkinliklerini birleştiren aşçı ve aşçı yardımcılarının hazırlamış olduğu ortak menü Bayburt Öğretmenevi misafirleri tarafından tam not alırken aşçılar, 6 Ocak’ta başlayacak ücretsiz yemek uygulamasına “Hazırız!” mesajı verdiler.