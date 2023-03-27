Anasınıfı öğrencileri oyuncaklarını depremzede arkadaşlarıyla paylaştılar

Cumhuriyet İlkokulu tarafından başlatılan "Oyuncağımı Paylaşıyorum" kampanyası dahilinde ana sınıfı öğrencileri, oyuncaklarını deprem bölgesinden gelen arkadaşlarına hediye ederek, birlikte oyunlar oynadılar.

KYK yurtları içerisinde bulunan 75. Yıl Anaokuluna bağlı depremzede öğrenciler için oluşturulan anasınıfına sayısızca oyuncak götürüldü. Oyuncakları gören çocuklar, kendileriyle oyuncaklarını paylaşan arkadaşlarına sarılarak, teşekkür ettiler.

Anasınıfı öğrencilerinin oyuncaklarını arkadaşlarıyla severek paylaştığını kaydeden okul müdürü Ahmet Bekmezci, öğrenci velilerine desteklerinden ve ilgilerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Oyuncakların yanı sıra kırtasiye malzemelerini de öğrencilerin hediye ettiğini söyleyen Bekmezci, "Anasınıfı öğrencilerimize başlatmış olduğumuz kampanyadan bahsedince hepsi çok mutlu oldular. Kendileri küçük ama yürekleri büyük çocuklarımız oyuncaklarını depremzede kardeşleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Oyuncaklarını paylaşmakla yetinmeyen çocuklarımız, boya kalemi, boyama kitabı gibi kırtasiye malzemelerini de kardeşleriyle paylaşarak bizleri çok mutlu ettiler. Ben çocuklarımıza ve ailelerine okulumuz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.