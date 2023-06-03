Anaokulu öğrencilerinden yılsonu gösterisi

Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencileri ‘her çocuk mutlu olmayı hak eder’ temalı yılsonu gösterisi düzenledi.

Okullarda sene sonu gösterileri ve mezuniyet törenleri sürerken Kır Çiçekleri Anaokulunun düzenlediği yılsonu programı renkli görüntülere sahne oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yılsonu gösterisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler, okulun bahçesinde birbirinden güzel gösterilerini sergileyerek doyasıya eğlendi. Mezuniyet töreni ile devam eden programda öğrencilere temsili mezuniyet belgesi verildi. Yılsonu programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.