Akademisyenler, eserlerini Dede Korkut Şölenleri için görücüye çıkardı

Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler ve sanatçılar eserlerini tarihi Taşhan’da sergilemek için bir araya geldi.

Türkiye Dokuma Atlası - İhrama Dokunuşlar ve Özgün Giyim Tasarımları Sergisi - Çimen Bayburtlu “İhramla Yolculuk ” Kişisel Sergi - Workshop - Sanal Sergi temalı sergilerin açılışının yapıldığı etkinlikte sanatseverler sanata doydu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi’nin şuana kadar ki en büyük organizasyonunu gerçekleştirdiği söyleyerek, “On bir üniversitenin katkıları ile hanımefendi ve beyefendilerin akademik manadaki çalışmalarının ihram üzerindeki uygulamalarını göreceğiz. Yine bu sergide sanatçılarımızın ahşap çalışmaları ile geleneksel aşuh çalışmalarına tanıklık edeceğiz. Buradan sergimize katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve üniversitelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise konuşmasında Ehramın Bayburt’un en önemli kültürel öğelerinden bir olduğunu belirterek, başta Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci olmak üzere sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekili Fetani Battal da konuşmasında serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve sergiye katkı sunan akademisyenler açılış kurdelesini hep beraber kestiler.

Açılış ardından sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri, sergilenen eserler hakkında eser sahiplerinden bilgi aldılar.

Büyük bir ilgi ve katılımın olduğu etkinlikte eser sahipleri plaketle ödüllendirildi.

Sergiye katkı sunan üniversiteler ile akademisyen ve sanatçılar ise şöyle:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi.

Prof. Dr. Gültekin Akengin, Prof. Dr. Neşe Çeğindir, Prof. Dr. Saliha Ağaç, Prof. Dr. Birsen Çileroğlu, Prof. Dr. Esen Çoruh, Prof. Dr. Hürrem Sinem Şanlı, Prof. Dr. Ayşe Nuriye İşgören, Doç. Dr. Meyram Arga Şahinoğlu, Doç. Dr. Çimen Bayburtlu, Doç. Dr. Kevser Gürcan, Doç. Dr. Şengül Erol, Dr. Meral Büyükyazıcı, Dr. Demet Özmez, Dr. Gülhan Acar Büyükpehlivan, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Bayburt Üniversitesi’nden Sevim Ataner, Alper Yazoğlu ve Turan Başağa.