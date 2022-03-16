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Akademik ve idari personelin motivasyonunun arttırılması amacıyla özel bir taltif programı düzenlendi

Bayburt Üniversitesinde, akademik ve idari personelin motivasyonunun arttırılması ve sürdürülen çalışmaların desteklenmesi amacıyla özel bir taltif programı düzenlendi.

BAYBURT 16.03.2022, 10:18
Akademik ve idari personelin motivasyonunun arttırılması amacıyla özel bir taltif programı düzenlendi

Bayburt Üniversitesinde, akademik ve idari personelin motivasyonunun arttırılması ve sürdürülen çalışmaların desteklenmesi amacıyla özel bir taltif programı düzenlendi.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören Müzik Topluluğunun müzik dinletisi ile devam etti.

Bayburt Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personellerin 2021 yılında gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar arasında yapılan değerlendirmeler neticesinde 8 farklı kategoride taltif belgeleri verildi.

Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende akademik yükselme yapan, bilimsel yayın yapan akademisyenler, çalışmalarıyla üniversiteye katkı sunan idari personeller ve bazı akademik birimler taltif edildi.

2021 yılı taltif töreni kapsamında akademik personeller; Web of Science veri tabanında taranan Q1, Q2 ve Q3 sınıfı dergilerde yayımlanan çalışmalarıyla bilim dünyasına katkıda bulunanlar, ResearchGate platformunun etkin kullanımı ile Bayburt Üniversitesinin akademik görünürlüğüne katkıda bulunanlar, 2021 Akademik Teşvik Sıralamasında yer alanlar, projeler hazırlayan ve bu projelerde yürütücü ve koordinatör olanlar, buluş yapanlar, coğrafi işaret alınmasına katkı sağlayanlar ve unvanda yükselenler şeklinde sınıflandırılarak taltif edildi.

Törende akademik personellerin yanı sıra idari personeller de taltif edildi. Buna göre; “Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” kategorisinde ödüle layık görülen 21 isimden biri olan Ehram Ustası Sevim Ataner, Gazi Üniversitesinde Bayburt Üniversitesi için ayrılan tanıtım köşesine gönüllü destek olan Ömer Öksüz ve Akademik Değerlendirme Sistemi çalışmalarını yürüten Programcı Uğur Demirel de taltif edilen idari personeller arasında yer aldı.

Ayrıca Aydıntepe Meslek Yüksekokulu da “Aydıntepe Fasülyesi”nin coğrafi işaret alması hususunda yürüttüğü çalışmasından dolayı birim olarak taltif edildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin gelişmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. Üniversitenin, her geçen yıl kurumsallaşma yönünde ciddi adımlar attığına işaret ederek “Eğitim-öğretim ortamının yanı sıra sosyal tesisleri, kültürel alanları, külliyelerin geniş ve ferah olması, dijital alt yapısı ve pandemi koşullarına uygunluk noktasında Türkiye’nin yeterliliğe sahip üniversitelerinden biriyiz. Bunun sürekliliğini sağlamak adına çalışmalarımıza büyük bir özveri ile devam ediyoruz. Daha iyiye ulaşmak, daha iyisini yapabilmek için gecesini gündüzüne katan tüm akademik ve idari personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Üniversitemizde inşallah geleneksel hale gelecek olan bu taltif töreni akademik ve idari personelimizin motivasyonunun arttırılmasına da önemli katkı sunacaktır. Akademik görünürlük adına akademisyenlerimiz tarafından yapılan tüm çalışmalarımızın yanı sıra idari personellerimizi de yürüttükleri çalışmalarından dolayı kutluyorum.” dedi.

Program, protokol üyeleri tarafından taltif belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Akademik ve idari personeli bir arada buluşturan törene; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Metin Uçurum, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.

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