Akademik değerlendirme toplantıları Bayburt Üniversitesinin 15. yıl hedeflerini belirledi

Bayburt Üniversitesinin entegre kalite yönetim sistemi çerçevesinde süreç iyileştirme ve süreğen gelişim indeksi belirlemek amacıyla her dönem başında gerçekleştirdiği ve bir önceki dönemin kurumsal faaliyetlerini kapsayan akademik değerlendirme toplantıları, 2022 yılının panoramasını ortaya koydu. Mevcut gelişim seyrinin 15. yılda sürdürülmesi için güçlü yönlerin yaygınlaşması, geliştirmeye açık yönlerin telafisi, fırsat ve tehditlerin yönetimi üzerine proaktif ve reaktif stratejiler belirlendi.

Tüm akademik birimler bazında gerçekleşen toplantılar, 2022 Bahar ve Güz dönemlerinin karşılaştırıldığı bir veri dağılımı üzerinden ilerledi. Bir SWOT analizinin de yapıldığı toplantılarda organizasyonel gelişmeler, personel ve öğrenci dağılımları, altyapı imkanları, yayın ve proje verileri, toplumsal katkı ve sosyal etkinlikler, personel ve öğrenci değişim programları gibi konu başlıkları üzerinden bir durum değerlendirmesi gerçekleşti. Toplantılar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, birim yöneticileri, akademisyenler ve idari personellerin katılımıyla yoğun bir tempoda tamamlandı.

Akademik değerlendirme toplantılarının sürekli gelişmeyi hedefleyen Bayburt Üniversitesinde kalite sistem yaklaşımının temel yapı taşları arasında yer aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ölçümlenebilir kurumsal faaliyetlerin bir sonraki dönemin faaliyetleri için referans olduğunu dile getirdi. Toplantılarda gözlemlenen başarı grafiği nedeniyle birimleri tebrik eden Rektör Türkmen, tüm grafiklerde zirve görmeyi hedefledikleri 15. yıla güvenle giriş yaptıklarını ve yeni hedefler belirlediklerini bildirdi.