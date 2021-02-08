AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt’ta

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Bayburt’a geldi.

Numan Kurtulmuş dün akşam saatlerinde uçakla geldiği Erzurum Havalimanında karşılandı. Oradan kara yoluyla Bayburt’a geçen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a Milletvekili Fetani Battal ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile partililer eşlik etti.

Kurtulmuş bugün Bayburt Valiliğini ziyaretinin ardından Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan AK Parti Bayburt İl Kongresine katılacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, akşam saatlerinde de Bayburt Öğretmenevinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.