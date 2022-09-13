Aile Okulu Projesi çerçevesinde öğretmenlere verilen eğitimler başladı

Millî Eğitim Bakanlığının Mart 2022’de 7 ilde pilot uygulama olarak başlattığı ve Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı planladığı “Aile Okulu Projesi” dahilinde Bayburt’ta görev yapan öğretmenlere aile okulu eğitici eğitimlerine başladı.

Söz konusu eğitici eğitimlerine katılan öğretmenler, eğitici eğitimleri ve öğrenci velilerine yönelik eğitimler verebilecekler.

Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve sosyal yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin sosyal medya ortamları da dâhil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla kararlı adımların atılması bekleniyor.

Bu çerçevede çocukların eğitiminde en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlar için Milli Eğitim Bakanlığınca Aile Okulu Projesi başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının Mart 2022’de 7 ilde pilot uygulama olarak başlattığı proje, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün bünyesinde çalışmaların planlanması ve koordinasyonu maksadıyla Bayburt ve ilçelerinde Aile Okulu Projesi Komisyonu kuruldu. Kurulan komisyonların koordinasyonunda yürütülen eğitimler Bayburt Halk Eğitimi Merkezinde verilmeye başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Cuma Temel ile birlikte Bayburt Halk Eğitimi Merkezinde başlayan eğitimleri ziyaret ederek öğretmenlere ve ailelere seslendi. Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Aile Okulu Projesi” ile gençleri ve çocukları her türlü olumsuz içerikten korumanın ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Çocukların ve gençlerin büyüklerin izinden gittiğini belirterek onlara uygun rol ve model olmak gerektiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Aile Okulu Projesine destek veren ve kurslara katılan tüm eğitimcilere teşekkür ederek verimli bir eğitim süreci geçirmelerini diledi.