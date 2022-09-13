Son Dakika
AFAD personeli eğitimden geçti
Bayburt’ta AFAD bünyesine yeni katılan ve 8 kişiden oluşan ekibe kentsel arama kurtarma eğitimi, AFAD personeli arama kurtarma teknisyeni Fikret Aydın tarafından verildi. Kayış Kıran mevkiinde bulunan 112 binası önü, eğitim alanında uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimde, akustik dinleme cihazı, enkaz altı görüntüleme, kesme ayırma kombin setleri, ağaç, cam, kesme aletleri kullanılarak yeni personellerin cihazları tanıması sağlanırken, gerçekleştirilen eğitim sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, yeni teknisyenler bir afet durumuna hazır hale getirildi.
BAYBURT 13.09.2022, 08:53
Bayburt’ta AFAD bünyesine yeni katılan ve 8 kişiden oluşan ekibe kentsel arama kurtarma eğitimi, AFAD personeli arama kurtarma teknisyeni Fikret Aydın tarafından verildi. Kayış Kıran mevkiinde bulunan 112 binası önü, eğitim alanında uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimde, akustik dinleme cihazı, enkaz altı görüntüleme, kesme ayırma kombin setleri, ağaç, cam, kesme aletleri kullanılarak yeni personellerin cihazları tanıması sağlanırken, gerçekleştirilen eğitim sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, yeni teknisyenler bir afet durumuna hazır hale getirildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
20
açık
Sayfalar Tümü