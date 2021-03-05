AFAD heyeti Deprem Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Afet ve Acil Durum (AFAD) Bayburt İl Müdürlüğü heyeti Deprem Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, AFAD İl Müdürü Adil Arslan eşliğinde ziyaretine gelen heyetten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Deprem ve afetler konusunda toplumsal farkındalığın önemine işaret eden Vali Epcim, 2021 yılının bu kapsamda Afetlere Hazırlık Yılı ilan edildiğini belirtti. Vali Epcim, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin bu noktadaki farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağına değinerek heyete çalışmalarında başarılar diledi.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta düzenlenecek bir dizi etkinlikle vatandaşların deprem ve afetler konusunda farkındalığının artırılması sağlanacak. Bu doğrultuda AFAD İl Müdürlüğü’nce kamuya açık alanlarda kurulacak stantlarda videolar ve broşürlerle vatandaşlara afetlere hazırlık anlatılacak.