97 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt’ta 97 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

97 yaşında vefat eden Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu için Söğütlü köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının akabinde Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu ebediyete uğurlandı.

Cenaze törenine Bayramoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Dr. Kıdemli Albay Talha Övet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Esmanı Kaban, köy muhtarı ve köy halkı ile birlikte vatandaşlar katıldı.

İbrahim Bayramoğlu’nun naaşı, askeri törenle aynı köydeki mezarlığa defnedildi.