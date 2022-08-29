71 yaşındaki baba 22 yaşındaki oğluyla aynı üniversitede aynı bölümü kazandı

Bayburt’ta yaşayan baba ve oğlu üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aynı bölümleri kazandılar.

Aynı üniversitede eğitim görecek olan babayla oğlu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde birlikte okumanın heyecanı içerisinde olduklarını bildirdiler. Uzun yıllardır gazetecilikle ilgilenen, araştırmacı yazar olarak bilinen ve Bayburt tarihi üzerine araştırmaları ile tanınan 71 yaşındaki Veysel Gider, 4 çocuğunun en küçüğü olan Mürsel Yusuf Gider ile birlikte hayalini kurduğu Tarih Bölümü’nde 4 yıl boyunca aynı sıraları paylaşacak.

Babasıyla birlikte okuyacaklarını öğrendiği anlarda mutluluktan havalara uçtuğunu söyleyen 22 yaşındaki Mürsel Yusuf Gider, derslerin başlamasını heyecanla beklediğini kaydetti.

Baba okula gündüz, oğlu gece gidecek

Aynı üniversiteyi, aynı fakülteyi hatta aynı bölümü oğluyla kazandığını söyleyen Veysel Gider, kendisinin gündüz programına, oğlunun da gece (ikinci öğretim) programına yerleştiğini belirtti. Aralarındaki tek farkın kendisinin gündüz, oğlunun gece okula gitmesi olduğunu ifade eden Veysel Gider, "Bu yıl Allah nasip etti, Tarih Bölümü’nü oğlumla birlikte kazandık. O ikinci öğretimi yani akşam programını kazandı, ben gündüz öğrenimini kazandım" dedi.

"İnsan için en önemli şey okumak"

Okumayı sevdiğini ve hayatı boyunca sayısızca kitap okuduğunu vurgulayan Veysel Gider, "Okumak çok güzel bir şey. Müslüman olarak da inandığımız bir şey var ki o da şu, Allah ayetleri ilk olarak indirdiğinde ’İkra’ diye buyurmuştur, oku demiştir. Bizler de oku emriyle şereflendirilmiş dinin mensuplarıyız. Okumanın değerini buradan anlamak çok zor olmasa gerek, buradan okumanın değerini açıkça görebiliyoruz. Kişisel olarak okumayı seven birisiyim, binlerce kitap okudum şu ana kadar. Bayburt’ta zannediyorum ki benden fazla kitap okuyan yoktur, rakip tanımıyorum" şeklinde konuştu.

6 tercih içinden ilk tercihi olan Tarih Bölümü’ne yerleşti

Üniversite tercihi yaptığı dönemde özellikle Tarih ve Edebiyat bölümlerini istediğini vurgulayan Veysel Gider, ilk tercihinin gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu yıl da Allah nasip etti, sınava girdim 6 bölüm tercih ettim. Özellikle ağırlıklı olarak tarih ve edebiyat üzerine sıralamada yer verdim, sonrasında 1’nci tercihim olan Tarih Bölümü’nü kazandım, nasibimizde o varmış" diye konuştu.

"Oğlumla birbirimizden yararlanarak okulu bitireceğiz"

Okul hayatları boyunca baba oğul birbirlerine faydalı olacaklarını kaydeden Veysel Gider, "Ben öyle zannediyorum ki birlikte birbirimizden yararlanacağız. Benim ondan yararlanacağım konular var çünkü daha delikanlı yaşta. Onun benden yararlanacağı alanlar var özellikle belgeler anlamında. İyi olur diye düşünüyorum, birlikte güzelce okulumuzu okuyup, 4 yılı en verimli şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Babamla aynı sıraları paylaşacağım için hem mutlu, hem gururlu, hem de şanslıyım"

Aynı sıraları babasıyla birlikte paylaşmanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduğunu vurgulayan Mürsel Yusuf Gider, "Babamın da az önce dediği gibi, birlikte üniversiteyi kazandık. İkimizde ilk tercihimizde Tarih Bölümü’nü yazdık. Ben ikinci öğretimi seçtim, babam birinci öğretimi yazdı. Mutluyum, daha çok gururluyum. Çünkü babamla birlikte aynı üniversiteyi öncelikle aynı sınıfı paylaşıyoruz. Sabahçı ve akşamcı olduğumuz için belki birlikte olamayacağız ama ortak derslerde ya da başka şekilde muhakkak bir araya geleceğiz. Benim burada şansım ne oldu derseniz eğer babam tarihçi, tarih konusunda yardımı verecek kişi kendisi. O konuda da gerçekten kendimi şanslı buluyorum" sözlerini kullandı.