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69 yaşında hafızlık belgesi aldı
BAYBURT’TA YAŞAYAN İŞ ADAMI RECEP YUMAK, 69 YAŞINDA HAFIZLIĞINI İKMAL EDEREK HAFIZLIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI
BAYBURT 28.08.2020, 12:33
Bayburt’ta yaşayan iş adamı Recep Yumak, 69 yaşında hafızlığını ikmal ederek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan hafızlık tespit sınavına girerek başarılı olan Recep Yumak’a hafızlık belgesini Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu verdi. İl Müftüsü Başoğlu: “Kur’an-ı Kerim-i kalbine yazarak belge almaya hak kazanan Recep Yumak Bey’i tebrik ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Azim ve gayretleri ile gençlere çok güzel bir örnek oldu. İlim öğrenmenin yaşının olmadığına bir kez daha şahit olduk.” açıklamasında bulundu.
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