5 yaş okullaşma oranı artmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığının öncelik verdiği eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla son bir yılda önemli atılımlar yapılarak okul öncesi 5 yaş grubundaki okullaşma oranı yüzde 65’ten yüzde 99’a ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, son bir yılda okul öncesi eğitim kademesindeki okullaşma oranını OECD ortalamasına çıkartmak için 3 bin yeni anaokulu yapma hedefini 5 bin 541 bağımsız anaokulu ile tescilleyerek hedefine ulaştı.

Bayburt’ta 5 Yaş okullaşma oranı yüzde 93’e ulaştı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bayburt genelinde 5 yaş grubuna dahil olan 966 öğrencinin 898’si okul öncesi eğitim alırken yapılan çalışmalarla birlikte okula kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eğitimde fırsat eşitliği doğrultusunda anaokuluna erişimi olmayan öğrenciler için bazı ilkokulların bünyesinde ana sınıfları açıldı. Bazı anaokullarında ise öğrencilere ücretsiz yemek ve taşıma hizmeti sağlanarak 5 yaş okullaşma oranı yüzde 93’e çıkarıldı.

Okul öncesi eğitim önem arz ediyor

Bayburt’ta 5 yaş okul öncesi grubunda en fazla öğrenciye sahip olan Kır Çiçekleri Anaokulu, bünyesindeki 6 öğretmen ve 6 derslikle 115 öğrenciye ikili eğitim dahilinde hizmet veriyor.

Okul Müdürü Abdul Samet Aslan: “Eğitimin ilk anahtarı, okul öncesi eğitimdir. Çünkü okul öncesi dönemde çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal eğilimleri vardır. Bu dönem beyin gelişiminin en yoğun ve en hızlı yaşandığı dönemdir. Okul öncesi eğitimle çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal gelişimleri ile öz bakım becerileri desteklenerek kişilik gelişimleri eğitimin temel hedefleri doğrultusunda güçlendirilir. Ayrıca öğrencilere ilköğretime hazır olmalarına katkıda bulunacak bilgi ve beceriler kazandırır. Okul öncesi eğitim alan çocuk; hızlı öğrenen, kendine güvenen ve girişken yapıya sahip bir çocuk olur" diyerek okul öncesi eğitimin önemini vurguladı.

“Çocuk için eğitim, tohum için gerekli olan; güneş, toprak ve su gibi mukaddestir" diyen Okul Öncesi Öğretmeni Elif Mut Yazgan da okul öncesinde çocukların yaşayarak öğrenmesini amaçlayan drama etkinlikleri ile çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlatan oyun etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirtti. Bununla birlikte çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten birbirinden farklı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Veliler ise anaokuluna başlayan çocuklarında olumlu anlamda güzel gelişimler yaşandığını, çocukların öz bakım becerilerini daha kolay ve daha istekli yaptıklarını, kendilerini daha güzel ifade ettiklerini ve okulda oyun oynayarak enerjilerini atabildiklerini belirterek okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür ettiler.